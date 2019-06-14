دير أبي سيفين بمصر القديمة يستقبل الأقباط احتفالًا بعيده.. الأحد المقبل

يحتفل دير القديس أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة بعد غد الأحد، بتذكار نقل رفات أبي سيفين إلى الكنيسة.

ويستقبل الدير زواره الأقباط صباح الأحد الأقباط عقب صلوات قداس عيد القديس أبي سيفين على مدار اليوم.

وفي سياق متصل أعلن الدير في بيانه أنه خلال فترة صوم الرسل الذي يبدأ الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو الجاري، سوف يمتنع الدير عن استقبال الزوار الأقباط نظرا لاستمرار فترة الخلوة للراهبات المتواجدين به التي تقتصر على أدائهم للصلوات القداسات دون أي زيارات خلال تلك الفترة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 16 يونيو بتذكار عيد القديس أبي سيفين الذي يوافق 9 من شهر بؤونة القبطي سنويًا، وهو تذكار نقل رفات القديس إلى الكنيسة.