هدوء حذر في طرابلس وسط توقعات بإطلاق مبادرات جديدة

أفادت قناة 218 الليبية، مساء اليوم، بأن محاور القتال في العاصمة الليبية، خيّم عليها الهدوء الحذر، وسط توقع الأمم المتحدة إعلان مبادرات جديدة من أطراف الأزمة خلال الأيام المقبلة.



وأشارت القناة الليبية إلى أن الهدوء الحذر بمناطق الهيرة والعزيزية والطويشة والرملة، فيما شهد مطار طرابلس الذي تسيطر عليه قوات الجيش اشتباكات متقطعة.



ولفتت إلى أن مناطق واسعة من العاصمة شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت إلى أكثر من 46 درجة مئوية، مع انتشار ظاهرة احتراق المزارع منذ أكثر من أسبوع.



ونوهت إلى مناطق ورشفانة والنواحي الأربعة شهدت انقطاعا في شبكة ليبيا للاتصالات.



وتوقع مبعوث الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عقد اليوم الجمعة، أن تقدم أطراف الأزمة الليبية الحالية على إعلان مبادرات جديدة للعودة إلى طاولة الحوار وإطلاق العملية السياسية مجددًا.



وأشار بحسب ما نقلت بوابة الوسط الليبية، إلى أنه تواصل خلال الأيام الماضية مع كل من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق محمد سيالة وتحدث معهم في شروطهم لوقف إطلاق الرصاص وإيقاف المعارك في طرابلس لاستئناف العملية السياسية.



وأطلق الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من الارهاب والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج المدعوم دوليًا.