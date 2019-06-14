"أرض النيزك".. مشروع تخرج يروج للسياحة الفضائية بمرسى علم

بين الكثير من مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة فى الجامعات المصرية، يمكن الوقوف عند مشروع في كنف دكتورة أمينة شلبى، عميد كلية سياحة وفنادق بجامعة المنصورة، وهو قطعة من الفضاء على أرض مصر، تحديدًا في مدينة مرسى علم، حيث مشروع تخرج مجموعة من الطلاب فكروا في تنفيذ فكرة جديدة تناسب عصر التكنولوجيا والتطور، فكان مشروع "أرض النيزك".



ولم يجد الطلاب أفضل من مدينة مرسى علم الساحرة لتحتضن فكرتهم، حيث بنت جهود مشروع تخرج كلية السياحة والفنادق مجمعا ترفيهيا لمحبى الفضاء explore the universe تحت شعار Exceed the sky limits.



تدور فكرة المشروع حول تنشيط السياحة المصرية، ورفع معدلات الدخول الاقتصادية، ولا شك أن معظم المشروعات الاقتصادية الناهضة بمصر نويات لمشروعات شبابية جامعية.



وتبلورت فكرة كل من الطالبات: ندى حسن، و هديل طارق، و بسمة أشرف، أبناء كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، في التسويق لنمط سياحة الفضاء، ومحاولة محاكاة الفضاء على أرض الواقع من خلال إنشاء مجمع ترفيهي يحتوي على:



-قاعتي انعدام جاذبية.

-قاعة القبة الفلكية السماوية.

-قاعة ثلاثية الأبعاد للتعمق فى كل مكونات الفضاء، ورؤية الكواكب، ومحاولة لمسها.

-قاعة سينما تعرض جميع الأفلام الخاصة بالفضاء.

-كافيه يقدم مأكولات ومشروبات لها طابع فضائي للشعور بالتجربة كاملة.

بالإضافة إلى مجسمات للكواكب، والمجموعة الشمسية، والأقمار، والمجرات، وداخل بهو المجمع محل هدايا وتذكارات لها طابع فضائي خاص يشعرك وكأنك عشت مغامرة فضائية من الطراز الأول.

لم ينس الطلاب في مشروعهم نصيب الأطفال، حيث توجد مساحة للأطفال مزودة بأحدث الألعاب الترفيهية والتعليمية.



يهدف المشروع لوضع منطقة النيزك على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بأسطورة منطقة النيزك، أما الأهداف الفرعية فظهرت في إقامة مجمع فريد من نوعه متخصص في نمط سياحة الفضاء.

يذكر أن المشروع جاء برعاية كل من الدكتور، وليد سيد، رئيس قسم الدراسات السياحية والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتورة دعاء سمير، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية، والدكتورة رانيا محمد، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية، والمشرف على المشروع، والدكتور أحمد عادل، المدرس بقسم الدراسات السياحية.