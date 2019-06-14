اختفاء سيدة وطفل فى ظروف غامضة بقنا

اختفت سيدة مسنة وطفل، مساء اليوم الجمعة، في ظروف غامضة، وذلك بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا من المباحث الجنائية، باختفاء سيدة مسنة وطفل بقرية الزوايدة، وعقب الانتقال والفحص، تبين أن السيدة مسنة تدعى نجاح. ج، ولا تعانى من أي أمراض نفسية أو عقلية، وكذلك اختفاء الطفل "عمر ج"، 9 سنوات يقطن في المنزل المواجه للسيدة المتغيبة، ولا يعانى من أي أمراض نفسية أو عقلية.

وذكر شهود عيان لـ"الدستور" أن الأهالي اكتشفوا اختفائهما في يوم واحد وفى ظروف غامضة، وتكثف مباحث نقادة بقنا جهودها لكشف غموض الواقعة وحل لغز الاختفاء.

تحرر محضر رقم 2020، وأخطرت النيابة للتحقيق.