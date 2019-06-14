التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا في ترعة الجيزاوية بالعياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع الأهالى، اليوم الجمعة، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة الجيزاوية بنطاق قسم شرطة العياط، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة وصرحت بدفنها.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العياط، قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طالب في ترعة الجيزاوية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لـ"حسام ش"، 15 سنة، مقيم قرية البليدة دائرة المركز، لا يوجد بها أي إصابات، يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

