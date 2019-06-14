الليبية لحقوق الإنسان تدين اعتداء المليشيات على طبيب في طرابلس

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بشدة، الاعتداء المسلّح والضرب والتهديد بالقتل والسطو الذي تعرض له استشاري بأمراض القلب والأوعية الدموية، على ايدي ميلشيات طرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).



وقالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان مساء الجمعة، إن الدكتور أبو بكر الأحنف، تعرض للضرب والتهديد بالقتل بعدما أنهى عدد من العمليات الجراحية والتي تكللت بإنقاذ حياة 3 مرضى قلب بمصحة الأماني بحي الأندلس، بحسب ما قاله وهو بغرفة العناية الفائقة، بالنص: "تعرضت للسطو والضرب والتهديد بالقتل، وسرقة كل مدخّراتي من قبل شخصين، وتم ربطي واحتجازي بحجرة وأنا بحالة حرجة".



واعتبرت المنظمة في بيانها، أن هذا العمل الإجرامي يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والأمن والعمل، كما يُعد هذا العمل جريمة جنائية مكتملة الأركان، يتحمل مسؤوليته كل الأجهزة الأمنية والضبطية داخل مدينة طرابلس.



وأكدت أن هذا العمل الإجرامي، جاء بعد تدفق العصابات الإجرامية للعاصمة طرابلس، تحت ذريعة حماية العاصمة وإطلاق العنان لها من قبل حكومة الوفاق (غير الدستورية)، في النهب والسطو والإجرام في المناطق المهجرة من السكان بسبب الاشتباكات، وكذلك في كل الأماكن التي تمتد إليها نفوذها، بحجة الدفاع عن طرابلس ومقاومة العدوان.