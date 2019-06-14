نادي قنا الرياضي يدعم فريقه بـ8 لاعبين

أنهى نادى قنا بقيادة أشرف سعد رئيس مجلس إدارة النادى، التعاقد مع 8 لاعبين لتدعيم الفريق فى القسم الثالث.



وقال المستشار مؤمن أبو حديد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، إنه تم اختيار عدد من اللاعبين المتميزين من القسمين الثانى والثالث ومن أندية مختلفة لتدعيم الفريق فى الدفاع والوسط والهجوم، بالإضافه إلى حارس مرمى جديد، بهدف تحقيق آمال وطموحات الجماهير للعوده للدورى الممتاز ب، ولم يتبق على انضمام اللاعبين الجدد إلا التوقيع النهائي على العقود.



وأشاد محمود إبراهيم المدير الفنى للفريق بمجلس الإداره الذى نجح فى الحصول على توقيعات اللاعبين الذين طلب الجهاز الفنى التعاقد معهم، مشيرا إلى أن هناك عدد لن يقل عن 5 لاعبين فى الطريق للانضمام للفريق.