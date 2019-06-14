وكيل "صحة قنا" يشدد على حسن معاملة المرضى وتفعيل الخط الساخن

أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، مديري المستشفيات بكل مدن المحافظة على ضرورة تفعيل منظومة الخط الساخن "137" للطوارئ والرعاية العاجلة وأسرة العناية المركزة.



وشدد على ضرورة التأكد باستمرار من توافر المستلزمات وأدوية الطوارئ واتباع معايير مكافحة العدوي والجودة في كل الوحدات، مع الاهتمام بالنظافة وحسن معاملة المرضى والاستغلال الأمثل للأجهزة الطبية، وشدد على ضرورة تكثيف المرور على المستشفيات والوحدات لتحقيق المزيد من الانضباط، مؤكدًا أن المديرية على استعداد كامل لتقديم الحلول السريعة لكل المشكلات التي ستواجه مديري الإدارات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مدير المستشفيات، بحضور مديري إدارات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأطفال "المبتسرين" والصيانة بكل مستشفيات المحافظة، ووجه خلال الاجتماع باستكمال أعمال الصيانة اللازمة بالمستشفيات.