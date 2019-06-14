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اقتصاد
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:23 م

"البكري": البطولة الإفريقية فرصة جيدة لدعم السياحة المصرية

أحمد البكري رئيس
أحمد البكري رئيس تحالف شركات السياحة المصرية
أسامة الشندويلى
dostor.org/2668806

قال أحمد البكري رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو الجاري بمثابة فرصة رائعة للغاية لدعم السياحة المصرية.

وأضاف "البكري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نجاح البطولة الإفريقية جماهيريا وتنظيميا سيعمل على إرسال رسالة هامة للغاية مغزاها أن مصر آمنة ومستقرة مهما تعرضت لمحاولات إرهابية خسيسة لزعزعة حالة الاستقرار والسلام والأمان بها.

وأشار إلى أن الشركات الحكومية التابعة لوزراة قطاع الأعمال، ستستفيد للغاية من البطولة خاصة شركة مصر للسياحة لما تمتلكه من خدمات مميزة تقدمها للوافدين.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إحداث تطوير في الشركات التابعة لها ضمن خطتها المعلنة لتحويل خسائر الشركات الخاسرة إلى ربحية وزيادة إيرادات وأرباح الشركات الرابحة مع وضع استراتيجية تستهدف منها الوزارة العمل على زيادة العائد من الناتج القومي لمنتجات الشركات التابعة لها في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة لها.

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