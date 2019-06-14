معايير جديدة للانضمام لكليات الهندسة خلال الفترة المقبلة

قال مصدر بنقابة المهندسين، إن النقابة تعمل خلال الفترة الراهنة على وضع دراسات لتحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة، خاصة فى ظل تشبع سوق العمل من المهندسين وتزايد نسبة البطالة ووجود عدد كبير من مهندسي التعدين والبترول بدون عمل بسبب اكتفاء شركات البترول من العمالة الهندسية.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وجه بشكل مباشر أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس النقابة بدراسة سوق العمل الهندسي بعدما نجح خلال الفترة الماضية فى وقف تراخيص معاهد الهندسة بعدما كان القبول فيها بمجموع 62% فى الثانوية العامة وهو الأمر الذى ساهم فى تدني مستوى المهندسين.



وشدد على أن التعليم الهندسي يواجه أزمة كبيرة، كاشفًا أن النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومجلس النواب الذى ينظر فى تعديلات قانون نقابة المهندسين، سيكون هناك معايير جديدة كليًا للقبول فى كليات الهندسة بدءًا من العام الجاري.