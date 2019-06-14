"صحة قنا": تسهيل نقل الحالات العاجلة بين المستشفيات تيسيرا على المواطنين

عقد وكيل وزارة الصحة، بمحافظة قنا، الدكتور رمضان الخطيب، اجتماعا مع مديري المستشفيات وإدارة الصيانة ومدير الصيانة بكل مستشفى ومدير الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأطفال المبتسرين.



حيث تم التنسيق لاستكمال أعمال الصيانة بالمستشفيات لمناقشة بروتوكول الطوارئ للتنسيق للحالات العاجلة والحرجة وتسهيل نقلها بين المستشفيات تيسيرا على المواطنين، وتشغيل الوحدات بكامل طاقتها ومحاولة تغطية والتغلب على العجز الشديد في الأطباء.



وأشار إلى أنه تم مناقشة إمكانية عمل وحدات مركزية في كل إدارة تعمل على مدار 24 ساعة تتوسط وتخدم الوحدات المجاورة لها لتخفيف عبء الانتقال على المترددين، للتأكيد على توفير المستلزمات وأدوية الطوارئ واتباع معايير مكافحة العدوى والجودة في كل الوحدات والنظافة وحسن معاملة المرضى، وتكثيف المرور لمزيد من الانضباط والمتابعة، والاستغلال الأمثل للأجهزة، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للمديرية في الحل السريع لكل المشكلات التي ستواجههم.