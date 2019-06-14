إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بالبحيرة

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق مركز بدر الصحراوي بمحافظة البحيرة وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي بمعرفة فريق الإسعاف.



وكان اللواء جمال القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء فاضل عمار حكمدار المديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق مركز بدر، وبالانتقال تبين من الفحص انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل".



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وهم كل من: "محمد عبد الحكم عبد الشافي، 40 سنة"، مصاب كدمات متفرقة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود عبد العزيز عبد الخالق، 30 سنة"، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.