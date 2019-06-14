الجيش الليبي يعلن مقتل 12 إرهابيا من "داعش" بجبال الهروج

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الليبي باغتت تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جبال الهروج جنوب البلاد، مشيرةً إلى مقتل 12 عنصرا إرهابي يطلق عليهم "الذئاب المنفردة".



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي، إن قواتكم المسلحة العربية الليبية تباغث فلول تنظيم داعش الإرهابي المختبئة في جبال الهروج وتتمكن من قتل أكثر من 12 عنصرا إرهابيا تابعين لمجموعة يطلق عليها (الذئاب المنفردة).



وأضافت أن قوات الجيش الليبي قد تمكنت من تدمير 6 آليات مسلحة واسترداد آلية مسلحة.



وأشار البيان إلى أن هذه العناصر التي تتخذ من جبال الهروج مخبأ لتنفيذ هجماتها الإرهابية كانت وراء الهجوم المتكرر على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة وجاري التعامل مع بقية المجموعات الإرهابية في الجنوب الليبي.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيانها أن الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية في جبال الهروج كتيبة خالد بن وليد والتمركزات الأمنية وسرية شهداء الفقهاء التابعة لكتيبة 166.