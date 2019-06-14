طوارىء بصرف جنوب الشرقية لتوفير المياه

واصلت الإدارات المركزية للهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الرى، الاستعدادات لمجابهة أية طوارئ لتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة، وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الزراعات الحالي، وتطوير وتطهير الترع والمصارف المختلفة.



وبدأت اﻻدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ممثلة في الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية، تحت إشراف المهندسة فاتن السيد، تنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش جوانب العديد من الترع والمصارف والفروع، ومنها مصرف القليوبية الرئيس، بالإضافة إلى إصلاح مجمع الصرف المغطى على مصرف العصلوجي، في إطار توفير المياه اللازمة للزراعات الحالية، ومنها القمح والبرسيم، وحل أية أزمات تواجه المزارعين، ومتابعة مناسيب المياه وحالة الجسور لتوفير مياه الري للأراضي.