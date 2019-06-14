إصابة شخص بكسور جراء سقوطه من الطابق الثالث في البحيرة

أصيب شخص بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، مساء اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثالث من عقار بالشارع الجديد بنطاق قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقله إلى مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء جمال القمري، مدير الأمن، تلقي إخطارًا من ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور يفيد بسقوط شخص من الطابق الثالث بمنطقة الشارع الجديد بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبالانتقال تبين من الفحص سقوط "السيد عبد السلام عبده، 55 سنة"، من الدور الثالث، وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخد الايمن وتم نقلهم إلى مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.