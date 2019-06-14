انخفاض سعر طن الليمون إلى 40 ألف جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن سعر طن اليمون انخفض إلى 40 ألف جنيه، وأن الكيلو الآن عند تجار التجزئة بلغ 40 جنيها بعد أن وصل الأسبوع قبل الماضي لـ100 جنيه.



وأشار أبوصدام في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الانخفاض نتيجة لامتناع المواطنين عن الشراء بالأسعار المرتفعة واتجاهم لتخفيض استخدام الليمون باستخدام البدائل الموجودة كالليمون الإيطالي أو الخل، والجهود الكبيرة للحملات الرقابية، لمنع الاستغلال والاحتكار، وطرحه في منافذ وزارتي الزراعة والتموين مع بدء المزارعين في تصويم أشجار الليمون وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق حاليا.



وأضاف أنه يتوقع توالي انخفاض الأسعار حتى يصل كيلو الليمون إلى سعره الطبيعي خلال هذا الشهر، مطالبا وزارة الزراعة بالاستفادة من الأزمة وضرورة تشجيع المزراعين على زراعة أشجار الليمون.

