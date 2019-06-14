إصابة طفلين بحادث سير في البحيرة

استقبل مستشفي الدلنجات العام بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، طفلين مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية "توك توك" أثناء عبور الطريق أمام قرية درشة.



وتلقى اللواء جمال القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات من المستشفي العام بوصول مصابين بحادث سير إثر اصطدام دراجة بخارية "بتوك توك " مساء اليوم الجمعة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد ياسر محمد" 14 سنة، مصاب جرح قطعى بالوجه كدمة بالرأس اشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى لعمل أشعة ثم الرجوع مرة أخرى لمستشفى الدلنجات، "أحمد على عبد المعطى" 16 سنة، مصاب جروح متفرقة بالوجه وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.