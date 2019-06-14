خطة البرلمان: تكثيف الاجتماعات للانتهاء من تقرير الموازنة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعها الأسبوع المقبل، للانتهاء من التقرير النهائي بشأن الموازنة العامة، لتسليمه لأمانة المجلس يوم الخميس المقبل، لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة، مؤكدا بدء مناقشة الموازنة في بداية الجلسات التي ستبدأ يوم 22 يونيو.



وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة سجلت عددًا من التوصيات داخل كل قطاع من قطاعات الموازنة العامة، على رأسها التعليم والصحة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، سجلت اللجنة ضرورة دعم هيئة الأبنية التعليمية بزيادة لا تقل عن 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها مع أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وممثلين من وزارتي التربية والتعليم، والمالية، لبحث إشكالية موازنة التعليم في الموازنة الجديدة وموقف وزارة المالية من الزيادة المطلوبة بقيمة 11 مليار جنيه.



وكشف وكيل اللجنة، أنها وفرت 7 مليارات جنيه يتم توزيعها على مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة، لتوصيل الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا، مؤكدَا أن اللجنة حصلت على تعهد من وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بتوفير مبالغ إضافية عند الاحتياج طبقًا لخطة عمل الوزارة التي تطالب بالزيادة.