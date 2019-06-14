القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
سياسي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:01 م

خطة البرلمان: تكثيف الاجتماعات للانتهاء من تقرير الموازنة

النائب ياسر عمر،
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كريمة أبو زيد و عائشة حسن
dostor.org/2668791

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعها الأسبوع المقبل، للانتهاء من التقرير النهائي بشأن الموازنة العامة، لتسليمه لأمانة المجلس يوم الخميس المقبل، لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة، مؤكدا بدء مناقشة الموازنة في بداية الجلسات التي ستبدأ يوم 22 يونيو.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة سجلت عددًا من التوصيات داخل كل قطاع من قطاعات الموازنة العامة، على رأسها التعليم والصحة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، سجلت اللجنة ضرورة دعم هيئة الأبنية التعليمية بزيادة لا تقل عن 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها مع أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وممثلين من وزارتي التربية والتعليم، والمالية، لبحث إشكالية موازنة التعليم في الموازنة الجديدة وموقف وزارة المالية من الزيادة المطلوبة بقيمة 11 مليار جنيه.

وكشف وكيل اللجنة، أنها وفرت 7 مليارات جنيه يتم توزيعها على مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة، لتوصيل الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا، مؤكدَا أن اللجنة حصلت على تعهد من وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بتوفير مبالغ إضافية عند الاحتياج طبقًا لخطة عمل الوزارة التي تطالب بالزيادة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات

منذ 4 أيام

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب

منذ شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أكثر من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ 3 شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

الآن

فرنسا تدعو تركيا للتوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة قبرص

مسؤول أمريكي: زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط المتضررة في خليج عمان

بعد إطلاق سراحه.. أحمد أحمد يصل إلى القاهرة استعدادا لـ"الكان"

محمد الباز يكتب: عار الأسواني.. الكاتب الذي باع مصر قبل أن يصيح الديك

ads
ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

صور.. أحمد أحمد يتابع تجهيزات حفل افتتاح "كان" في ستاد القاهرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

المنتخب الوطنى يخوض تدريبه استعدادا لمباراة غينيا الودية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

الرئيس نيوز

زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة نفط بعد الهجوم في خليج عمان

فرنسا تحذر تركيا: أوقفوا الأنشطة غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

بلومبرج: السعودية قد ترفع حظر الكحول قريبا

رئيس البرلمان يصل الصين.. تفاصيل برنامج الزيارة

بعد إطلاق سراحه.. أحمد أحمد يصل إلى القاهرة قبل انطلاق أمم أفريقيا

كشكول

القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"جن" يثير الجدل في الأردن

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎