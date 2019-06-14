حبس سائق توك توك لحيازته مواد مخدرة في مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس مصطفي.ع 25 عاما سائق توك توك لحيازته مواد مخدرة بمدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري.

وكشفت التحريات عن أن المتهم يعمل سائق توك توك، وعثر بحوزته علي حقيبه بها أقراص ترامادول مخدر بغرض ترويجها، وبسؤاله أنكر امتلاكه للمضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة بدر عدة معلومات بترويج سائق توك توك المواد المخدرة وبيعها بغرض الكسب غير المشروع منها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن الضباط من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الترامادول وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه كما أنكر حيازته للمضبوطات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.