حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية في بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس عاطلين لسرقتهما 7 دراجات بخارية بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام عاطلين"سبق اتهامهما فى 10 قضايا متنوعة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما "عاطل، وميكانيكى" سيئى النية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.