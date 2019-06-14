برلماني: حكومة "مدبولي" تعمل بكل طاقتها لمواكبة إنجازات السيسي

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومع مرور عام على تشكيلها، قدمت الكثير من الإنجازات التي يشعر بها المواطن وتعمل بكل طاقتها من أجل مواكبة الإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القطاعات.

وقال الكومي، إن جميع الوزارات بذلت كل طاقتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن البرلمان يتابع برنامج الحكومة من خلال التقرير المقدم من رئيس الحكومة كل 6 أشهر، ويتم إحالته إلى اللجان المختصة لتقييمه ودراسته، وتقديم ملاحظاته عليه إلى هيئة مكتب البرلمان ثم يعرض بدوره على الجلسة العامة لمناقشة التقرير وأخذ ملاحظات النواب عليه.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن هناك ملفات ومشروعات تنفذها الوزارات المختلفة تحتاج للوقت لكى يتم تقييمها وهذا يتم أخذه في الاعتبار أثناء المناقشة.