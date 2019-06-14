حبس عامل لسرقته 10 آلاف جنيه من داخل شركة بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس عامل لاتهامه بسرقة 10 آلاف جنيه من داخل شركة بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 10 آلاف جنيه من داخل شركة بمنطقة الشروق وتبين أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.



تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من (مدير وشريك بشركة تجارة الزجاج) باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 10400 جنيه من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم.. بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المحل مقيم بمحافظة بنى سويف) أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة المفاتيح المسلمة له والاستيلاء على المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.