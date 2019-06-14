قيادات كنسية تشارك في افتتاح "إنسباير" للنشر والتوزيع

افتتح القس أرنست نادي رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، دار النشر الجديدة "إنسباير للنشر والتوزيع" التابعة لخدمة الانترفاستي – خدمة تثقيف الشباب.



وحضر الافتتاح بعض قيادات سنودس النيل الإنجيلي وعلى رأسهم الشيخ صموئيل باقي نائب رئيس السنودس وبعض رؤساء الجالس السنودسية المختلفة ومجلس كنائس الشرق الأوسط متمثل في الأمين العام المشارك القس رفعت فكري وممثلين عن اللجنة المسكونية للشباب متمثلة في رئيسها موسى مهني وأمير إبراهيم عضوا عن الكنيسة الكاثوليكية والدكتور فيصل فؤاد عضوا عن الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد العلمي المسيحي للطلبة متمثلا في أمينها المشارك أيمن كرم.



و تهدف دار النشر الجديدة "إنسباير" إلي تنمية فكر الشباب وتشجعيهم على دارسة الكتاب المقدس بأسلوب يتناسب مع العصر.