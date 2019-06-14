إعادة بين "عطية" و"فهمي" بانتخابات رئيس نقابة مهندسي الغربية

انتهت لجان الفرز بانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، من حصر أعداد أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية فى انتخابات النقابة لاختيار نقيب للمهندسين من بين 7 مرشحين خلفًا للدكتور محمد ضبعون بعد تقديمه استقالته.



وأعلنت اللجنة عن جولة الإعادة بين المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علاء فهمي لعدم حصول أي منهما على نسبة تصويت 50%؜ +1 من جمله الأصوات.



وحصل المهندس عادل عطية الذى حصل على ٨٧٩ صوتا والمهندس علاء فهمي ٤٠٩ أصوات من أصل 1800 صوت.



ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بين المرشحين فى الانتخابات يوم الجمعة المقبل.