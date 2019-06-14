مباحثات بين أوكرانيا وسلوفاكيا حول عودة الأمن في دونباس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن مسألة إعادة السلام إلى دونباس في مقدمة أولوياته.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية والشئون الأوروبية في جمهورية سلوفاكيا ميرسولاف لايتشاك.



وقال زيلينسكي، في تصريح له أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "إن الهدف الأساسى بالنسبة لي هو إنهاء الحرب، وضمان العمل بنظام وقف إطلاق النار، إلى جانب عودة رهائننا إلى وطنهم".

كما أضاف أن أوكرانيا اتخذت عدة خطوات في سبيل ترسيخ السلام على أراضيها، وتكثيف جهود السلام بما يتماشى مع اتفاقيات مينسك الدولية.



وأوضح زيلينسكي: "لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة، لأننا نتحدث عن حياة شعبنا، لذلك حاولنا بالفعل استئناف المحادثات، ففي إطار مجموعة الاتصال الثلاثية حول الأزمة الأوكرانية، تم عقد اجتماع بالفعل. وقد قمنا بتعين ليونيد كوتشما ممثلًا لأوكرانيا في المجموعة، فضلًا عن تعيين أشخاص محترفين آخرين كممثلين في المجموعات الفرعية".



وشدد على ضرورة المُضي قدمًا نحو تحقيق نتائج ملموسة في مسألة إرساء السلام في المنطقة.

من جانبه، أكد الوزير السلوفاكي للجانب الأوكراني عزم بلاده الإسهام في تحقيق السلام المستدام في دونباس.



يُشار إلى أن مجموعة الاتصال الثلاثي تشمل كلًا من "روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وهي المنصة الوحيدة التي تعمل عليها كييف وكذلك دونيتسك ولوهانسك، اللتان أعلنتا الانفصال في الشرق الأوكراني، بمساعدة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون.