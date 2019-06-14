التجارة التونسية تنظم منتدى اقتصاديًا بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة التونسية، اليوم الجمعة، اتفاقها مع غرفة التجارة الأمريكية على الترتيب لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك في تونس تشارك فيه بلدان مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" في ظل دعوة تونسية لإطلاق مفاوضات تجارية مع واشنطن.



وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، والتي لم تحدد موعدا لتنظيم هذا المنتدى، أن الاقتراح عرض خلال اللقاء الذى جمع وزير التجارة التونسي عمر الباهى بنائب رئيس الغرفة بواشنطن على هامش الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية بواشنطن، مشيرة إلى أنه في حال تشكيله سيتم تنظيم أضخم احتفالية ضمن مسار دفع وتنمية الشراكة الاقتصادية التونسية الأمريكية في اتجاه إفريقيا.



وشدد الباهي، على حرص تونس على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود توافق واسع بين الحكومتين من أجل صياغة ووضع أطر جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين.



واستعرض وزير التجارة التونسي، خلال جلسة مباحثات مع عضو مجلس النواب الأمريكي تاد ديتش العوامل الداعمة للتعاون الاستثماري والاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن تونس وقعت مؤخرا وثيقة انضمامها رسميًا إلى مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" وتتجه بقوة نحو هذه الأسواق الإفريقية.



من جانبه، أكد تاد ديتش حرص بلاده على تطوير منظومة التعاون الاقتصادي مع تونس ودفعها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحفيز مجتمع الأعمال الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق التونسية.



وعقد وزير التجارة عمر الباهي سلسلة لقاءات على مدى يومين مع مسئولي مكتب الممثلية التجارية الأمريكية، وجه خلالها مقترحا بإطلاق مفاوضات تجارية وإبرام اتفاقية تبادل حر، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون مؤثرة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية باتجاه الدول المجاورة.