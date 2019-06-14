بعد أسبوع.. الليمون بـ7 جنيهات

تراجعت أسعار الليمون في الأسواق المحلية إلى 35 جنيها للكيلو بدلا من 80 خلال الأيام الماضية، خاصة بعد انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، نتيجة عمليات السحب عليه من جانب المواطنين بجانب الأسماك المملحة والمدخنة فضلا عن استخدامه في العصائر ومصانع الحلويات.



وتوقع محمد كمال رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح للدستور، تراجع أسعار الليمون خلال أسبوع لـ7 جنيهات بعد اكتمال نمو الأشجار والإنتاج الجديد الذي سيتم وفرته في المعروض بالأسواق، وبالتالي سينعكس إيجابيا على تراجع الأسعار بشكل تدريجي.