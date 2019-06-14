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سياسي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:44 م

"رياضة النواب" تتابع استعدادات الإسماعيلية لأمم أفريقيا

رياضة النواب تتابع
أ ش أ
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التقى محافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، بوفد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد والنائب محمود حسين وكيل اللجنة خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة وتفقد ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستضافة المدينة لإحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضم الوفد أيضا المهندس عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية وعضو البرلمان وجميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وتفقد محافظ الإسماعيلية والوفد الزائر ستاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بما شاهدوه خلال الزيارة من تجهيزات واستعدادات والمستوى الطيب لكافة أعمال التجميل والتطوير التي تم تنفيذها بالاستاد استعدادا لاستقبال البطولة القارية.

ومن جانبه، أكد النائب المهندس أشرف رشاد، أن هذه البطولة تساهم في استعادة مصر لريادتها في القارة السمراء مرة أخرى بصفتها تستضيف أهم الفعاليات الرياضية في القارة الأفريقية هذا العام وتجعل من أهم محافظاتها السياحية عاصمة للشباب الأفريقي وتستضيف ثالث أهم بطولة رياضية لكرة القدم.
ولفت إلى أن هذه البطولة سيكون لها عائد تسويقي على السياحة كبير جدا، خاصة وأن كل العالم ينتظر هذه البطولة حبا وعشقا في كرة القدم.

وأكد محافظ الاسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم اللازم والمساندة للبطولة وبذل أقصى الجهود من أجل رفع إسم مصر عالميا ودوليا.

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