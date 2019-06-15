القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 04:00 ص

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "بريدجستون" بـ800 جنيه

أسعار إطارات السيارات
أسعار إطارات السيارات
سيد ابراهيم-أسامة الشندويلي
dostor.org/2668746

ارتفعت أسعار إطارات السيارات، اليوم السبت، وسجلت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 من 500 إلى 600 جنيه، ومقاس 15 من 950 إلى 1200 جنيه.

كما سجلت أسعار إطارات "بريدجستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1300 جنيه، ومقاس 16 يصل إلى 1650 جنيهًا.

بينما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة، مثل إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وسجلت إطارات نكسن مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد، خبير الإطارات وميكانيكا السيارات لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، منها أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش بحيث تكون نفس سنة تاريخ إنتاجه، ففي حالة الاختلاف يكون هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح "عبد المجيد"، أنه لا بد من وجود إطار احتياطى بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمُل درجة الحرارة، وضغط الهواء، والسرعة المقررة، ومقاس الإطار، وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

الآن

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

بعد أسبوع.. الليمون بـ7 جنيهات

استمرار الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

ads
ads
الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

مدرب الأرجنتين: "ميسى" وُلد من أجل الفوز

تشكيل البرازيل ضد بوليفيا.. فيرمينيو وكوتينيو أساسيان فى أولى مباريات كوبا أمريكا

لامبارد يخطط لإعادة دروجبا إلى تشيلسى

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

الرئيس نيوز

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى (B1)

"جنبنا وبخير".. أسرة عزت أبو عوف تكذب شائعات وفاته

زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة نفط بعد الهجوم في خليج عمان

فرنسا تحذر تركيا: أوقفوا الأنشطة غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

بلومبرج: السعودية قد ترفع حظر الكحول قريبا

كشكول

القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"جن" يثير الجدل في الأردن

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎