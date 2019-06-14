بريطانيا تدعو إيران لإيقاف كافة أنشطتها المزعزعة للاستقرار

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن إيران هي المسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن مهاجمة ناقلات النفط في خليج عٌمان، بالرغم من نفي طهران ذلك.



وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان له اليوم الجمعة، "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".



كما أشار إلى أنه "ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت على الناقلتين يوم الخميس".



ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بشكل عاجل.