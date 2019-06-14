في أجواء عائلية.. وزيرة الهجرة تحتفل بهاني عازر (صور)

نشرت مها سالم المتحدثة باسم وزارة الهجرة، أول صورة لعائلة الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع.



وأظهرت الصورة العالمي هاني عازر وبجواره زوجته وأبناءه وأحفاده، ملتفين حول وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، للاحتفال بتكريمه ضمن أجواء عائلية مبهجة.



وشاركت السفيرة نبيلة مكرم اليوم في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت ألمانيا منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته.



وقطعت الوزيرة رحلة سفر طويلة إلى مدينة ديرمونت بألمانيا وتخطت الـ ١٦ ساعة،مؤكدة إنه كان من المهم أيضا أن تقف اليوم بجانبهم في السراء والاحتفاء بهذا الإنجاز الكبير الذي حصل عليه أحد أبناء مصر بالخارج.



وأعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.



وأكد عازر أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي قام بتهنئته هاتفيا، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.