النائب محمد دسوقي يشيد بتشكيل وحدات التدخل السريع للقضاء على القمامة

أشاد النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بفكرة تشكيل وحدات التدخل السريع فى المحافظات للقضاء على مشكلة القمامة من المنبع وإزالة أكوام القمامة المنتشرة فى الشوارع والطرق والميادين.



وقال "دسوقى"، فى تصريح له، إن وجود وحدات رصد ومتابعة فى الوحدات المحلية لتلقى شكاوى المواطنين والإبلاغ عن تراكم القمامة فى الشوارع يساهم فى الحد من انتشار القمامة، والأهم أن تكون هناك استجابة سريعة من الجهات المعنية عند تلقى الشكاوى والبلاغات.



وأضاف وكيل لجنة الشكاوى، أن الحكومة تعمل بجدية خلال الفترة الحالية لوضع حلول على أرض الواقع لمشكلة القمامة وتطوير منظومة النظافة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة لتنفيذ خطة تطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، لتكون مصر بلد نظيفة.