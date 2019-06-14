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الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:22 م

المكسيك تعتزم تشغيل 825 موظفا إضافيا للحد من تدفقات الهجرة

وزير الخارجية المكسيكي
وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد
وكالات
dostor.org/2668730

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الجمعة، أن بلاده ستنشر 825 من موظفي الهجرة الإضافيين على حدودها، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من تدفقات الهجرة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن العملية المزمعة لنشر 6 آلاف من القوات على حدود جواتيمالا ستكتمل الثلاثاء المقبل.

ويعبر آلاف المهاجرين بشكل يومي من جواتيمالا إلى المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة التي هددت المكسيك بفرض رسوم استيراد جديدة ما لم توقف هذا التدفق.

كما وافقت المكسيك على استقبال المهاجرين الذين أعادتهم الولايات المتحدة واستضافتهم أثناء قيام جارتها الشمالية مراجعة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ومع ذلك، ترغب المكسيك في الحد من أعداد هؤلاء المهاجرين، على حد قول إبرارد.

ووفقا لبيانات أمريكية، وصل أكثر من 670 ألف مهاجر إلى الحدود الأمريكية من المكسيك منذ يناير الماضي.

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