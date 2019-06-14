خطة لتطوير المساقي والترع لتطبيق نُظم الري الحديثة

واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، أعمال تطوير المساقي الحقلية والترع، لتطبيق نظم الري الحديثة بدلا من الغمر لتوفير المياه، بالتعاون مع رابطة مستخدمي المياه والمنتفعين بالمنطقة المستهدفة وإجراء دراسات ميدانية، لتحديد أولويات تنفيذ مناطق تطوير المساقي ومناطق تطبيق نظام الري الحديث بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من مشاريع ترشيد المياه.

وتفقد الدكتور مهندس إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس محمد مختار مدير عام تطوير الري بالفيوم، أعمال تطوير المساقى ومنها عمليه تطوير مساقى سيلا المنطقة الأولى وعملية تطوير مساقى تنهلا المنطقة الأولى، فى مساحة تبلغ 2500 فدان الجارى تنفيذها.

وقال المهندس إبراهيم محمود، إن تطبيق نظام الرى الحديث فى الفيوم، يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري نحو ترشيد استخدامات المياه والعمل على توفير المياه للأراضي التى ليس لها مصادر رى، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال حسب الشروط والمواصفات والتدقيق فى الاستلام الابتدائي لها.

ويستهدف النظام تطبيق آليات الري الحديث فى الأراضى، ويتم تقسيط التكاليف على المزارعين بدون فوائد على عشرون عاما وبأقل قسط ممكن حتى لا تمثل عبئا على المزارعين.