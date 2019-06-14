فرع ثقافة الأقصر يناقش كيفية استغلال إجازة الصيف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر؛ حيث نفذت المكتبة الثقافية بالنمسا ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" من تدريب كريمة الدسوقي، وعزيزة أبو اليزيد.



فى الوقت نفسه، عقدت مكتبة ثقافة الضبعية محاضرة عن "كيفية استغلال اجازة الصيف" ألقاها سيد صدقى وتحدث فيها عن كيفية استغلال الإجازة فى أعمال مفيدة مثل خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين، كما أقام قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة عن "دور الشباب في المجتمع" القاء محمد حسين بحضور عدد من شباب القرية وتحدث عن دور الشباب في المجتمع.



وأوضح دورهم الفعال في الحياة، وقال إن الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول، وهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها طموح المجتمع ليحقق أهدافه المعلّقة، خصوصًا أنَّ الشباب يملكون ما يكفي من الحماسة كي يجتازو ا كل الصعاب؛ بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ندوة بعنوان "الاعياد فى الاسلام".



وتحدث محمد ابراهيم عن المصطلح اللغوى والاصطلاحى لكلمة (عيد) وعن الأعياد قبل الإسلام والأعياد فى الإسلام وماهو مستحب ومكروه ومحرم فيها وتحدث عن عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى وتسميتهم بذلك وانهم يأتون بعد فريضة، بجانب ذلك أقيمت محاضرة ثقافية بقصر ثقافة بهاء طاهر تحت بعنوان "دور الدولة والأسرة في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب" القتها أسماء مناع، وتناولت فيها مفهوم الإرهاب وأسبابه، ولماذا يرتكز الإرهاب في سيناء، ودور المؤسسات في مكافحته.