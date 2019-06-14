"رعاية الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة" بثقافة البحر الأحمر‬

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "رعاية الموهوبين من ذوى القدرات الخاصة" بجمعية القصير للخدمات، وتحدثت فاطمة مصطفى قائلة يعتقد الكثير أن الإعاقة تتعارض مع الإبداع والموهبة علي اعتبار أن المعاقين لديهم قدرات متدنية في المجالات الجسدية والحسية، على العكس تماما فإن الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدورهم تحقيق أهدافهم اذا توافرت فرصة الدعم المادي والمعنوى، كما نفذت المكتبة ورشة للرسم على وجوه ألاطفال.



أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "كيفية استخراج الفرح من قلب الأحزان" القتها الدكتورة جيهان أحمد شوقي، تحدثت فيها علي ضرورة تحويل طاقة الاتسان السلبية الي طاقة ايجابية وسلامة القلب من الشك والتردد والتفاؤل، القضاء علي الفراغ عامل مهم في التخلص من الاحزان وضرورة التواصل مع الآخرين، الى جانب ذلك تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لتعليم الاطفال الرسم الحر والتلوين بقيادة الفنانة حكمت مسعود أخصائية الفنون التشكيلية بالقصر.



وبمكتبة الطفل والشباب بسفاجا اقيمت محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها السلبى على المجتمع" القاها الأستاذ عبد الستار الصاوى أحمد، تحدث عن الآثار السلبية للتزايد السكاني وهى انخفاض الادخار والاستثمار، والتي يعقبها انخفاض معدل النمو الاقتصادي، لأن ارتفاع عدد السكان يتسبب في ارتفاع عدد المواليد داخل المجتمع، وتكون النتيجة انخفاض نصيب الفرد الواحد، ما يضعف مقدرة الأسر والأفراد علي الادخار وتدني مستوي دخل الأسرة علي عدد أفرادها، ويجعلها لا تفي باحتياجات أفرادها من السلع الاستهلاكية الأساسية، كما عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "كيفية استغلال وقت الفراغ فى الابتكار والاختراع" حيث تحدث محمود محمد عن اوقات الفراغ وطرق وفوائد استغلاله وأهمية الوقت فى الإسلام، كما أقيم دورى ثقافى فى المعلومات العامة للرواد.



أعد بيت ثقافة سفاجا امسية شعرية ضمن نشاط نادى الادب وذلك بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا، شارك فيها عبد الغنى ابو عريف وامل حسن وتم اكتشاف مواهب فى القاء الشعر، واشراف الشاعر الشاذلى عبد العزيز، بينما نظمت مكتبة الخالدين بسفاجا عرض مواهب للاطفال، وقام الأطفال بعرض مواهبهم في الغناء والرسم والاستعراض والانشاد، كما نفذ قصر ثقافة حلايب ورشة اكتشاف مواهب للاطفال فى العزف على آله الطنبورة والغناء والرقص الخاص بتراث مدينة حلايب.