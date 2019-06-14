صرف 10 ملايين جنيه لتجديد مسجد المنشية الجامع بمحافظة جنوب سيناء

أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة، موافقة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على صرف مبلغ عشرة ملايين جنيه لإحلال وتجديد مسجد المنشية الجامع بوسط المدينة على أن يتم استكمال البناء فيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، لمسجد الروضة بحي المروة بطور سيناء، يرافقه المحافظ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، لبحث مشاكل تمويله وكيفية استكمال أعمال البناء، حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى ٢٥٪.



من جهته، قال النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء خلال لقاء الوزير بمشايخ وعواقل المحافظة بقرية الجبيل بطور سيناء، إنه تقدم اليوم بعدة طلبات لوزير الأوقاف، من بينها توفير فرش لـ ٧ مساجد بمدينة طور سيناء، فضلا عن أن تكون تعيينات وزارة الأوقاف لأبناء محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى أنه يتم صيانة وإحلال وتجديد بعض المساجد بمدينة طور سيناء، بجانب أهمية توفير أئمة المساجد لسد العجز الموجود بالمحافظة.



كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ألقى خطبة جمعة اليوم، بمسجد الصحابة بشرم الشيخ وافتتح أعمال تطوير المركز الثقافي الإسلامي الدولي الملحق بمسجد الصحابة، والمصعد الكهربائي للمركز وأعلن عن قبول الدارسين به بدءا من يوم الأحد القادم.