نصر: لم تحدث أزمة في رغيف الخبز خلال تظاهرات 25 يناير

أكد المحاسب نعماني نصر مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبق، عدم حدوث أزمة في رغيف الخبز خلال تظاهرات 25 يناير، واستمرت المناقصات واستيراد الأقماح من الخارج لتوفير الاحتياجات وتعزيز الأرصدة الاحتياطية ولتوفير رغيف الخبز بالسعر الاجتماعي فئة الـ5 قروش.



وأضاف نصر في تصريح للدستور أنه خلال الفترة الانتقالية الهيئة وفرت كافة الاحتياجات من السلع التموينية التي أدت إلى انتظام صرف مقررات التموين من خلال البقاليين المنتشرين في المحافظات.



وأوضح أن مؤسسات الدولة كانت متكاتفة وتعمل لصالح البلاد خلال الثورات.