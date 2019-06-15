القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 06:44 ص

2809 دولارات.. سعر طن "الزنك" اليوم

الزنك
الزنك
أسامة الشندويلى -هويدا سعيد
dostor.org/2668712

سجل سعر الزنك، اليوم السبت، نحو 2809 دولارات للطن في الأسواق العالمية الحرة، حيث يدخل الزنك في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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