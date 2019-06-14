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الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:06 م

تامر عاشور يبدأ حفله في الأوبرا (صور)

تامر عاشور يبدأ حفله
حسن أمين
dostor.org/2668705

يستعد المطرب تامر عاشور للصعود على مسرح حفله الغنائي، المقرر انطلاقه بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على خشبة المسرح المكشوف.

ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل التي وصلت إلى ٢٠٠٠ تذكرة.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها (بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة وخلصانة الحكاية).

من جانبه، أبدى تامر عاشور سعادته للمشاركة في أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية، مؤكدا الفخر بتقديم حفل في أهم صرح ثقافي بمصر والشرق الأوسط، معتبرًا لقاءه بجمهوره على المسرح المكشوف حدثًا مضيئًا في مشواره الفني.

تامر عاشور يبدأ حفله في الأوبرا (صور)
تامر عاشور يبدأ حفله في الأوبرا (صور)
تامر عاشور يبدأ حفله في الأوبرا (صور)
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