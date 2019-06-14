دبلوماسي روسي يطالب أمريكا بإثبات ادعاءاتها حول تجارب روسيا النووية

طالب ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتقديم أدلة تدعم الأقاويل التي تواردت حول تجارب روسيا النووية.



وأشار أوليانوف، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن: "الحكومة الأمريكية توصلت أمس إلى أن روسيا أجرت تجارب أسلحة نووية".. مُضيفًا أنه تم تجاهل هذه الادعاءات من جانب اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 29 مايو الماضي، وفقًا لبيانات نظام الرصد الدولي.



وأوضح في تغريدته، التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إنه لشئ مثير للاهتمام، منذ أسبوعين، قالت الولايات المتحدة إن هذا الأمر "ممكن". والآن، أصبح مؤكدًا".



يُشار إلى أن أولايانوف أكد، في وقت سابق، التزام موسكو بوقف تنفيذ تجاربها النووية، مُعلقًا على البيان الذي أصدره مدير وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية روبرت آشلي، الذي مُفاده أن روسيا قد أجرت تجارب نووية منخفضة العائد.. واصفًا الموقف الأمريكي بـ"غير الموثوق".



وكانت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية صرحت، في وقت سابق، بأن خبراءها لم يسجلوا أي أحداث غير مألوفة من جانب روسيا، وأن أنظمة مراقبة التجارب النووية تعمل في وضع منتظم.