البنتاجون ينشر فيديو لقوات إيرانية قرب ناقلة نفط تعرضت لهجوم في الخليج

اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف الهجومين على ناقلتي نفط في بحر عمان الخميس، بعد أن نشرت مقاطع فيديو مشوشة قالت إنها تؤكد تورط عناصر الحرس الثوري في أحدى العمليتين.



ويظهر الفيديو على الموقع الالكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من سفينة تتطابق علاماتها مع صور الارشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.



وكانت الناقلة تنقل مادة الميثانول من الامارات حين تعرضت لاعتداء صباح الخميس، وكذلك ناقلة "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية بعد عبورهما مضيق هرمز.



وفي الصورة التي وزعتها القيادة الوسطى الاميركية، يظهر قارب سريع يحمل بين 8 و10 افراد يرتدون سترات نجاة على الأرجح مستقرين في المياه الهادئة قرب الناقلة التي تبدو كأنها "كوكوكا كوراجوس".



وفي اللقطات الأولى للفيديو يبدو شخصا على مقدمة القارب السريع وهو يزيل شيئا فاتح اللون أكبر حجما من طبق عشاء كبير من جسم الناقلة.



وكتبت القيادة المركزية في تعليقها على الفيديو أنّ "قارب دورية للحرس الثوري الإيراني اقترب من كوكوكا كوراجوس وشوهد وتم تسجيله وهو يزيل لغم لاصق غير منفجر".