مطران القدس يترأس القداس الإلهي بكنيسة البابا شنودة "زهور مايو"

ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة والشرق الأدني اليوم القداس الإلهي بكنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة زهور مايو، بحضور القس أثناسيوس رزق راعي كنيسة البابا شنودة وأقباط الكنيسة.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد العنصرة المعروف كنسيا بعيد حلول الروح القدس، يوم الاحد المقبل الموافق 16 من يونيو الجاري، لتبدأ الكنيسة في اليوم التالي صوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا وتحديدا حتى يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.