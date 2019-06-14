رئيس السنودس الإنجيلي: مجلس كنائس مصر يحتاج لإعادة دراسة

أكد القس نادي لبيب رئيس السنودس الإنجيلي، أن «مجلس كنائس مصر» مشروع يحتاج لإعادة دراسة، لأنه لم يأت بأى نتائج منذ تأسيسه، وحتى قضية «الحوار اللاهوتى» لم يسع المجلس لحلها أو حتى فتحها للنقاش.



وقال لبيب في تصريحاته لـ«الدستور»، فـ«الحوار اللاهوتى» إن الإنجيلى الأرثوذكسى متوقف فى الوقت الحالى، ولم يسبق لهذا الحوار المساهمة فى الوصول إلى خطوات تحقق «الوحدة الكنسية» بينهما، والمشاكل بين الطوائف والمذاهب المسيحية عامة لا تزال قائمة، و«الوحدة الكنسية» بينها لم تتحقق حتى الآن.