القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 04:36 ص

أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال 5 شعلة" بـ4800 جنيهًا

أسعار البوتاجازات
أسعار البوتاجازات
هويدا سعيد
dostor.org/2668671

رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها الأسواق، اليوم السبت، حيث جاءت على النحو التالي:

- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، وشواية والغطاء زجاج كريستال، بسعر 4800 جنيه.
- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة، بالإضافة إلى تايمر ديجتال، بسعر 5900 جنيه.
- بلغ سعر بوتاجازات كريازي الـ9700 M ستانلس "5 شعلة"، 6000 جنيه.
- 9601 ستانلس "5 شعلة"، بسعر 7200 جنيه.
- بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك، سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

الآن

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

بعد أسبوع.. الليمون بـ7 جنيهات

استمرار الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

ads
ads
الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

مدرب الأرجنتين: "ميسى" وُلد من أجل الفوز

تشكيل البرازيل ضد بوليفيا.. فيرمينيو وكوتينيو أساسيان فى أولى مباريات كوبا أمريكا

لامبارد يخطط لإعادة دروجبا إلى تشيلسى

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

الرئيس نيوز

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى (B1)

"جنبنا وبخير".. أسرة عزت أبو عوف تكذب شائعات وفاته

زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة نفط بعد الهجوم في خليج عمان

فرنسا تحذر تركيا: أوقفوا الأنشطة غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

بلومبرج: السعودية قد ترفع حظر الكحول قريبا

كشكول

القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"جن" يثير الجدل في الأردن

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎