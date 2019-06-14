فرنسا تدعو تركيا للتوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة قبرص
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية، وفقا لما أوردته رويترز في نبأ عاجل.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية، وفقا لما أوردته رويترز في نبأ عاجل.
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