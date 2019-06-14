مسؤول أمريكي: زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط المتضررة في خليج عمان

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، من توصيل سيدة مسنة، بالغة من العمر 100 عام إلى منزل نجلتها. وكان فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة ...