الأنبا غبريال يترأس الاجتماع الأسبوعي بكنيسة العذراء بني سويف

يترأس الأنبا غبريا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بني سويف اليوم الجمعة، اجتماعه الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) ببني سويف.



ويلقي خلال اجتماعه الأسبوعي عظة عن "سفر راعوث"، وشارك بفقرات الترنيم خلال الإجتماع فريق كورال "ينبوع الحياة".



وتستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد العنصرة المعروف كنسيا بعيد حلول الروح القدس، يوم الاحد المقبل الموافق 16 من يونيو الجاري، لتبدأ الكنيسة في اليوم التالي صوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا وتحديدا حتى يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.