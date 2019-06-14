القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
محافظات
الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:29 م

إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"

إزالة 1525 حالة إشغال
معوض هويدى
dostor.org/2668662

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز لمحافظة البحيرة، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية والأجهزة الأمنية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية والقضاء علي مشكلة الاختناقات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحفاظًا علي الشكل الحضارى بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة، ١٥٠ إشغال ثابت ومتحرك بمدخل مدينة إيتاي البارود وتم إزالة بروز المحلات والتندات المخالفة بسوق الملابس وعدد من الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإزالة مبانى بالطوب الأبيض الحجرى علي مساحة 251م مضافة لمبني مقام على الأرض الزراعية بزمام جمعية عمر مكرم الزراعية بدون الحصول على ترخيص بمركز ومدنية بدر.

كما تم إزالة ١١٠٠ مخالفات إشغال طريق بنطاق مدينة كفر الدوار وشملت الحملة مناطق "شارع لواء الإسلام - إبن سينا - البرادعي - الكوبري الملاحي الأوسط - وزاوية عبود وتنوعت حالات الإشغالات ما بين ٧٠٠ حالة إشغال طريق ١٠٠ لافتة إعلانية و٥٠ تندة مشمع، كما تم عمل إزالة كلية لكشك مخالف كان يستخدم لبيع الخضروات أمام كنيسة مار جرجس بجوار الكوبري العائم بشارع بورسعيد.

كما تم رفع ٢٧٥ حالة إشغال بدمنهور شملت شارع أحمد عرابي وكوبري إفلاقة،ورفع الإشغالات بشارع طريق رشيد - المحمودية خلف السويقة وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين بمركز ومدينة المحمودية.

وتمكنت الملة من رفع عدد من الإشغالات وإزالة العوائق بشارع الجمهورية بداية من أول البلد حتى ميدان المحطة وإزالة الشوادر من منطقة وسط البلد وكذا فتح شارع ٢٣ يوليو وشارع عثمان بن عفان ومنطقة كوبري خلف وتسيير حركة المرور بشوارع مدينه حوش عيسى،و تنفيذ قرار إيقاف أعمال إقامة بناء مخالف بمساكن زهراء الأبعادية بدمنهور.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"
إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"
إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"
إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"
اقرأ أيضًا
منذ يوم

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

منذ يومين

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

منذ يومين

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية

منذ 3 أيام

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

منذ 4 أيام

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الآن

إصابة 36 فلسطينيًا في مسيرات العودة على حدود غزة

حبس بريطانية متهمة بقتل الطالبة مريم 8 أشهر

استخراج رصاصة من رأس رضيعة فلسطينية

بـ 399 جنيه.. طرح جهاز استقبال البث الأرضي لمباريات أمم إفريقيا

ads
ads
الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الكروي الجديد دون صلاح

أول تعليق من والد الطالبة مريم لـ"الدستور" عقب الحكم على ثلاث فتيات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين والوافدين إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

بنفيكا يتفق مع لاعب عراقي تمهيدًا لضمه

بعد إطلاق سراحه.. أحمد أحمد يصل إلى القاهرة استعدادا لـ"الكان"

رينار يتمنى التتويج بلقب أمم أفريقيا مع المنتخب المغربي

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الكروي الجديد دون صلاح

أول تعليق من والد الطالبة مريم لـ"الدستور" عقب الحكم على ثلاث فتيات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين والوافدين إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

الرئيس نيوز

رئيس البرلمان يصل الصين.. تفاصيل برنامج الزيارة

بعد إطلاق سراحه.. أحمد أحمد يصل إلى القاهرة قبل انطلاق أمم أفريقيا

البورصة تختتم جلسات الأسبوع بـ14.7 مليار جنيه أرباح

وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية منح هاني عازر وسام الاستحقاق بألمانيا

8 أشهر سجن فقط.. القضاء البريطاني يعاقب متهمة بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى

كشكول

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

وكيل تعليم بورسعيد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان تنسيق الثانوية

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

سر حلقات كوكب زحل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎