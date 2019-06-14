إزالة 1525 حالة إشغال بشوارع وميادين البحيرة "صور"

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز لمحافظة البحيرة، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية والأجهزة الأمنية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية والقضاء علي مشكلة الاختناقات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحفاظًا علي الشكل الحضارى بنطاق مدن ومراكز المحافظة.



وأسفرت تلك الحملات عن إزالة، ١٥٠ إشغال ثابت ومتحرك بمدخل مدينة إيتاي البارود وتم إزالة بروز المحلات والتندات المخالفة بسوق الملابس وعدد من الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإزالة مبانى بالطوب الأبيض الحجرى علي مساحة 251م مضافة لمبني مقام على الأرض الزراعية بزمام جمعية عمر مكرم الزراعية بدون الحصول على ترخيص بمركز ومدنية بدر.



كما تم إزالة ١١٠٠ مخالفات إشغال طريق بنطاق مدينة كفر الدوار وشملت الحملة مناطق "شارع لواء الإسلام - إبن سينا - البرادعي - الكوبري الملاحي الأوسط - وزاوية عبود وتنوعت حالات الإشغالات ما بين ٧٠٠ حالة إشغال طريق ١٠٠ لافتة إعلانية و٥٠ تندة مشمع، كما تم عمل إزالة كلية لكشك مخالف كان يستخدم لبيع الخضروات أمام كنيسة مار جرجس بجوار الكوبري العائم بشارع بورسعيد.



كما تم رفع ٢٧٥ حالة إشغال بدمنهور شملت شارع أحمد عرابي وكوبري إفلاقة،ورفع الإشغالات بشارع طريق رشيد - المحمودية خلف السويقة وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين بمركز ومدينة المحمودية.



وتمكنت الملة من رفع عدد من الإشغالات وإزالة العوائق بشارع الجمهورية بداية من أول البلد حتى ميدان المحطة وإزالة الشوادر من منطقة وسط البلد وكذا فتح شارع ٢٣ يوليو وشارع عثمان بن عفان ومنطقة كوبري خلف وتسيير حركة المرور بشوارع مدينه حوش عيسى،و تنفيذ قرار إيقاف أعمال إقامة بناء مخالف بمساكن زهراء الأبعادية بدمنهور.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.