نادي لبيب: التعصب أكبر حاجز يعرقل الحوار اللاهوتي

قال القس نادي لبيب رئيس السنودس الإنجيلي إن التعصب هو أكبر حاجز يعرقل «الحوار اللاهوتى» بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية، فالأمر يحتاج إلى قبول الآخر، وأن تكون هناك «سماحة» بين الطرفين، فطالما لا توجد «سماحة» لن يتم قبولى ولن يعقد «حوار لاهوتى» ولن نتوصل إلى «وحدة».



وتساءل "لبيب" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، كيف نطلب حوارًا لاهوتيًا بين الكنيستين ولا تزال هناك مشكلات بين الطوائف، وبعضها لا يعترف ببعض العقائد الأخرى، مثل عدم الاعتراف بـ«الزواج الإنجيلى»؟